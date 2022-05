Vernissage de l’exposition « [Dé]construire les mémoires. Récits, pratiques & acteurs au Mont-Valérien » Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le mémorial du Mont-Valérien est ravi de vous annoncer la sortie prochaine de sa nouvelle exposition temporaire "[Dé]construire les mémoires.Récits, pratiques & acteurs au Mont-Valérien" Le mémorial du Mont-Valérien est ravi de vous annoncer la sortie prochaine de sa nouvelle exposition temporaire "[Dé]construire les mémoires.

Récits, pratiques & acteurs au Mont-Valérien,

de la Seconde Guerre mondiale à nos jours” Soyez les premiers à la découvrir lors du vernissage, le vendredi 11 septembre à 18h ! De 1944 à nos jours, le Mont-Valérien s’est construit au fil des politiques mémorielles, des pratiques et des usagers. Site d’exécution pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient un lieu du souvenir pour les familles de fusillés, un lieu de mémoire nationale pour le général de Gaulle. De la clairière des fusillés au mémorial de la France combattante, des hommages aux disparus au rassemblement de la Nation, le Mont-Valérien n’a cessé d’évoluer pour répondre aux enjeux sociétaux et transmettre l’histoire. Symboles décodés, vérités dévoilées, entrez dans la fabrique du Mont-Valérien. Vernissage de l’exposition

Vendredi 11 septembre à 18h

Vendredi 11 septembre à 18h

Inscription nécessaire | reservation@mont-valerien.fr | 01 47 28 46 35 Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes

