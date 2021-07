Suresnes Mémorial du Mont-Valérien Hauts-de-Seine, Suresnes « Section spéciale » de Costa-Gavras Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

« Section spéciale » de Costa-Gavras Mémorial du Mont-Valérien, 9 juillet 2021 21:45-9 juillet 2021 23:45, Suresnes. Vendredi 9 juillet, 21h45 Entrée libre 0147284635, info@mont-valerien.fr Le mémorial a le plaisir de vous annoncer la reprise du cinéma en plein air pour cet été 2021. Séance d’ouverture avec « Section spéciale » en présence du réalisateur Costa-Gavras et de Jacques Perrin ! Le mémorial a le plaisir de vous annoncer la reprise du cinéma en plein air pour cet été 2021. Cette 5ème édition mettra à l’honneur des films liés à l’année 1941.

Séance d’ouverture avec « Section spéciale » en présence du réalisateur, Costa-Gavras et de Jacques Perrin ! Puissante à bien des niveaux, historique, politique ou psychologique, l’œuvre de Costa-Gavras résonnera tout particulièrement au Mont-Valérien devenu lieu d’exécution depuis cette année 1941. On y découvre les faiblesses et l’aveuglement des hommes face à l’emprise d’un pouvoir, d’une peur ou d’une idéologie. On y discerne également la force des autres, certains de leur innocence ou convaincus de l’importance de la justice quand on la sert. « Ce que je raconte toujours, ce sont les rapports de l’homme et du pouvoir »

Costa-Gavras Été 1941. Suite à l’assassinat d’un officier allemand au métro Barbès par Pierre Georges, dit colonel Fabien, jeune militant communiste, Pierre Pucheu, le ministre de l’Intérieur obtient les pleins pouvoirs.

Face à la pression allemande, il promulgue une loi d’exception instaurant des tribunaux spéciaux visant à juger les « ennemis du régime » ou « terroristes ». Malgré l’opposition de quelques magistrats, six militants communistes sont ainsi rejugés… Film réalisé par Costa-Gavras (1974) avec Michael Lonsdale, Ivo Garrani, Pierre Dux et Jacques Perrin 20h | Visite

Gratuit sur réservation | 01 47 28 46 35 | info@mont-valerien.fr

21h45 | Présentation du film par Costa Gavras et Jacques Perrin

22h15 | Début de la projection

