Sculpter les récits de la France combattante Mémorial du Mont-Valérien, 17 octobre 2020 14:30, Suresnes. Samedi 17 octobre 2020, 14h30 Sur place Entrée gratuite sur inscription reservation@mont-valerien.fr, 0147284635 A l’occasion des Journées nationales de l’architecture venez découvrir, décrypter et analyser les hauts-reliefs du Mont-Valérien symboles des récits de la France combattante samedi 17 octobre à 14h30. A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, venez découvrir, décrypter et analyser les hauts-reliefs du Mont-Valérien, symboles des récits de la France combattante, le samedi 17 octobre à 14h30. “Architecture et mémoires, Raconter la Seconde Guerre mondiale. Sculpter les récits de la France combattante” 16 hauts-reliefs, massifs, ornent la façade du mémorial de la France combattante : Que représentent-ils ? Quels discours illustrent-ils ? Quels sont les éléments clés pour décrypter ces bronzes qui ornent ce Haut lieu de la mémoire nationale ? A travers la présentation d’archives inédites, dévoilées cette année, le mémorial du Mont-Valérien vous propose de comprendre le projet mémoriel voulu par le général de Gaulle et inauguré il y a 60 ans. L’utilisation de l’outil artistique n’est pas à laisser au hasard dans la construction d’un lieu de mémoire et dans le souhait de transmettre un récit de la Résistance. Facette trop peu connue et analysée, mais pourtant immanquable et visible, du mémorial du Mont-Valérien, venez découvrir de façon inédite les secrets des 16 hauts-reliefs de la France combattante. Cette visite est organisée dans le cadre du 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, du 60e anniversaire de l’inauguration du mémorial de la France combattante et de la présentation de la nouvelle exposition temporaire « [Dé]construire les mémoires. Récits, pratiques & acteurs au Mont-Valérien » inaugurée en septembre 2020.

Samedi 17 octobre à 14h30

Nombre limité de places

Inscription obligatoire : reservation@mont-valerien.fr | 01 47 28 46 35 Port du masque obligatoire.

L’organisation de l’événement peut être adaptée selon les annonces gouvernementales. Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 92150 Suresnes Quartier Plateau Ouest Hauts-de-Seine samedi 17 octobre 2020 – 14h30 à 16h00

