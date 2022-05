Poèmes engagés [Atelier jeunesse] Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Poèmes engagés [Atelier jeunesse] Mémorial du Mont-Valérien, 19 septembre 2020 14:00, Suresnes. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée gratuite sur réservation 0147284635, reservation@mont-valerien.fr À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez réaliser un atelier jeunesse autour de l’écriture, des poèmes et des poètes engagés ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez réaliser un atelier jeunesse autour de l’écriture, des poèmes et des poètes engagés !

Célèbres ou anonymes, de Louis Aragon à Robert Desnos, les poètes ont dédié leurs mots aux fusillés du Mont-Valérien. Découvrir ces hommages à travers différents poèmes sera le point de départ de cet atelier, qui permettra par la suite aux poètes en herbe de travailler sur leur propre création. Quand ? Le samedi 19 à 14h

Durée : 1h30

De 9 à 14 ans

Départ : centre d’accueil du mémorial du Mont-Valérien, avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes

Gratuit | Inscription obligatoire à adresser à reservation@mont-valerien.fr | 01 47 28 46 35 16h : Restitution / Éloquence face au public (belvédère)

À l’issue de l’atelier « Poèmes engagés » les jeunes créateurs seront invités à présenter leur écrit face au public sur le belvédère de la clairière des fusillés. Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 92150 Suresnes Quartier Plateau Ouest Hauts-de-Seine samedi 19 septembre 2020 – 14h00 à 16h30

dimanche 20 septembre 2020 – 14h00 à 16h30

Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Lieu Mémorial du Mont-Valérien Adresse 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Ville Suresnes lieuville Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Departement Hauts-de-Seine

Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suresnes/

Poèmes engagés [Atelier jeunesse] Mémorial du Mont-Valérien 2020-09-19 was last modified: by Poèmes engagés [Atelier jeunesse] Mémorial du Mont-Valérien Mémorial du Mont-Valérien 19 septembre 2020 14:00 Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Suresnes

Suresnes Hauts-de-Seine