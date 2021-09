Suresnes Mémorial du Mont-Valérien Hauts-de-Seine, Suresnes « Notre Jeunesse » de Charles Péguy, par Jean-Baptiste Sastre Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

« Notre Jeunesse » de Charles Péguy, par Jean-Baptiste Sastre Mémorial du Mont-Valérien, 12 septembre 2021 16:00, Suresnes. Dimanche 12 septembre, 16h00 Sur place Gratuit sur inscription 0147284635, reservation@mont-valerien.fr Le Mont-Valérien et le théâtre de Suresnes Jean Vilar proposent ce dimanche 12 septembre à 16h la représentation de “Notre jeunesse” de Charles Péguy interprété par Jean-Baptiste Sastre. “Notre jeunesse” D’après Charles Péguy Adaptation et interprétation par Jean-Baptiste Sastre Dimanche 12 septembre à 16h

info@mont-valerien.fr En grand amoureux du texte, Jean-Baptiste Sastre s’empare ici du plus accompli de Charles Péguy. “Voir et écouter un grand comédien dire un grand texte”

ArtistikRezo, juillet 2021 Écrit en 1910, Notre jeunesse dresse un portrait au vitriol d’une France sortie exsangue de l’Affaire Dreyfus. « Ce que nous voulons voir et avoir, ce n’est point une histoire endimanchée, c’est l’histoire de tous les jours de la semaine » écrivait Péguy dans Notre jeunesse, texte emblématique de son engagement politique, à travers lequel il réaffirme l’importance de rendre hommage à ceux dont on ne parle jamais dans les livres d’histoire.

Jean-Baptiste Sastre sera accompagné par les membres du CELIJE – Centre pour l’Initiative des Jeunes de Suresnes. La représentation sera suivie d’une visite du mémorial du Mont-Valérien

“Jean-Baptiste Sastre s’attaque cette fois-ci avec fougue, passion et abnégation, à Charles Péguy”

L’Humanité “Le site choisi, la clairière des fusillés au Mont-Valérien, résonnait de manière particulièrement émouvante avec les propos de Péguy”

L’Ours Événement organisé en partenariat avec le théâtre Jean Vilar de Suresnes Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes, Hauts-de-Seine 92150 Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine dimanche 12 septembre – 16h00 à 18h00

