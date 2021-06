Suresnes Mémorial du Mont-Valérien Hauts-de-Seine, Suresnes « L’appel du 18 juin, entre histoire et légende » Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

« L’appel du 18 juin, entre histoire et légende » Mémorial du Mont-Valérien, 16 juin 2021 19:00-16 juin 2021 20:30, Suresnes. Mercredi 16 juin, 19h00 Entrée gratuite sur inscription https://www.facebook.com/events/1800947880078000/?ref=newsfeed, 0147284635, info@mont-valerien.fr A l’occasion du 81e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle, le Mémorial du Mont-Valérien invite Julian Jackson pour une conférence inédite « L’appel du 18 juin, entre histoire et légende » Par Julian Jackson Mercredi 16 juin | 19h

Conférence

Gratuit sur réservation | info@mont-valerien.fr | 01 47 28 46 35 Dès 1946, le général de Gaulle commémore son Appel au Mont-Valérien, entouré des compagnons et de ses partisans, installant ainsi un rite commémoratif propre. On parle souvent du « mythe » gaullien et le « mythe » de l’Appel du 18 juin. Cette conférence, tout en soulignant les aspects légendaires de cet Appel dans la mémoire collective française, propose de retourner aux sources pour démontrer le contexte de l’Appel, étudier sa réception parmi les Français qui l’ont entendu et analyser le côté visionnaire de ses arguments. L’intervenant Julian Jackson, spécialiste de l’histoire de la France au XXe siècle et professeur d’histoire à Queen Mary, University of London. Il est notamment l’auteur de De Gaulle, une certaine idée de la France (Seuil, 2019). Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes, Hauts-de-Seine 92150 Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine mercredi 16 juin – 19h00 à 20h30

