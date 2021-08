« La femme au tableau » de Simon Curtis Mémorial du Mont-Valérien, 28 août 2021 20:45, Suresnes.

Samedi 28 août, 20h45 Entrée libre info@mont-valerien.fr, 0147284635

Le mémorial du Mont-Valérien vous convie à la séance de clôture des actions estivales de cette année 2021 avec la projection en plein air du film « La femme au tableau » de Simon Curtis.

Synopsis :

Le combat d’une femme juive pour obtenir de l’Autriche la restitution d’oeuvres de Klimt volées par les nazis à sa famille. Inspirée de faits réels et incarnée par Helen Mirren, une quête retracée avec élégance.

Randy Schoenberg, jeune avocat de Los Angeles, rencontre Maria Altmann, septuagénaire excentrique qui lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat accepte et remonte le temps avec cette attachante vieille dame : sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. Face à l’opposition de l’Autriche de rendre la « Joconde autrichienne » à sa propriétaire légitime et faute de recours, ils décident d’intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire.

Film réalisé par Simon Curtis (2015) avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl

Pique-nique, plaids, etc. sont autorisés ! En cas de fortes pluies, la séance peut être annulée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter du mercredi 21 juillet, un pass sanitaire sera à présenter obligatoire à l’entrée de nos lieux de mémoire (sauf 12 à 17 ans).

Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes, Hauts-de-Seine 92150 Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine

samedi 28 août – 20h45 à 23h00