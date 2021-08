« Honoré d’Estienne d’Orves. Pionnier de la Résistance » Conférence | Dédicace Mémorial du Mont-Valérien, 1 septembre 2021 18:30, Suresnes.

Mercredi 1 septembre, 18h30 Sur place Gratuit sur inscription https://www.facebook.com/M%C3%A9morial-du-Mont-Val%C3%A9rien-311498756000795, reservation@mont-valerien.fr, 0147284635

Dans le cadre du 80e anniversaire de l’exécution d’Honoré d’Estienne d’Orves et ses compagnons au Mont-Valérien, le mémorial vous invite à une rencontre littéraire et une séance de dédicace.

Dans le cadre du 80e anniversaire de l’exécution d’Honoré d’Estienne d’Orves et ses compagnons au Mont-Valérien, le mémorial vous invite à une rencontre littéraire et une séance de dédicace autour de la BD « Honoré d’Estienne d’Orves. Pionnier de la Résistance » en présence de Denoël et de Jean-François Vivier.

Venez en apprendre plus sur ce parcours emblématique de la Résistance.

La rencontre aura lieu ce mercredi 1er septembre à 18h30, au mémorial du Mont-Valérien à Suresnes.

« Honoré d’Estienne d’Orves. Pionnier de la Résistance » est une bande dessinée qui retrace les derniers mois du résistant, capitaine de vaisseau, fusillé par les soldats de la Wehrmacht au Mont-Valérien le 29 août 1941. Elle évoque, par des retours en arrière, son enfance, sa formation, son premier tour du monde à bord de la Jeanne d’Arc et sa découverte d’autres cultures, éveillant sa curiosité.

L’album souligne l’esprit de camaraderie d’Honoré, son goût pour la transmission et son engagement qui le pousseront à partir pour Londres, siège de la France Libre, dès l’été 1940. Missionné par le général de Gaulle, il développe avec Maurice Barlier et Jan Doornik, le réseau de résistance Nemrod.

Jean-François Vivier et Denoël, avec une ligne claire, se sont appuyés sur une documentation précise, avec l’approbation de la famille d’Estienne d’Orves et le soutien précieux de Rose de Beaufort, la fille d’Honoré.

Une BD à lire de 8 à 88 ans !

LES INTERVENANTS

Jean-François Vivier est directeur BD aux éditions Plein Vent et créateur de son propre label « Rêves de bulles » au profit d’œuvres humanitaires.

Denoël, dessinateur, déploie son talent pour des projets de bandes dessinées, des illustrations ou des story board. Ses dessins, nourris de lectures et de rencontres, donnent vie à des protagonistes de l’Histoire ou à des personnages fictifs.

Ensemble, ils réalisent plusieurs bandes dessinées aux éditions Plein Vent : Honoré d’Estienne d’Orves (2017), Franz Stock, Passeur d’âmes (2016) ou encore Herr Doktor, un destin sans retour (2021).

Conférence suivie d’une dédicace des ouvrages avec un point de vente sur place.

En partenariat avec la librairie Lu & Cie (Suresnes) et les éditions Plein Vent.

—————————————-

Gratuit

Inscription obligatoire | 01.47.28.46.35 ou à reservation@mont-valerien.fr

Accès sur présentation du pass sanitaire

Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Suresnes, Hauts-de-Seine 92150 Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine

mercredi 1er septembre – 18h30 à 20h00