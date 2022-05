Femmes d’engagements | Journée thématique Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Femmes d’engagements | Journée thématique Mémorial du Mont-Valérien, 7 mars 2020 11:00, Suresnes. Samedi 7 mars 2020, 11h00, 14h00 Sur place Entrée libre sur réservation 0147284635, reservation@mont-valerien.fr A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le mémorial du Mont-Valérien et l’Agora, maison des initiatives citoyennes, reviennent sur les engagements des « Grandes Femmes » Berty Albrecht, Lucie Aubrac, Germaine Tillion, Simone Veil et tant d’autres illustrent les combats d’une vie. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le mémorial du Mont-Valérien et l’Agora, maison des initiatives citoyennes, proposent de revenir sur les engagements de ces « Grandes Femmes » : femmes résistantes, déportées, devenues pour tous l’incarnation des valeurs fondamentales de la République. Quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses, des femmes se sont engagées dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur rôle aux côtés d’hommes fusillés au Mont-Valérien, comme Olga Bancic au sein du groupe Manouchian, a longtemps été occulté. D’autres, à l’instar de Renée Lévy et Berty Albrecht, sont choisies dès 1945, par le gouvernement, pour être inhumées dans la crypte du mémorial de la France combattante. Ces deux résistantes engagées dès 1940, sont réunies dans une reconnaissance de la Nation aux combats, pour la Libération du pays. La visite du Mont-Valérien et la projection du film “Lucie Aubrac” (Claude Berri, 1997) permettront de revenir sur les parcours et la mémoire de ces femmes de l’ombre. Programme de la journée : 11h à 12h30 | Visite du mémorial du Mont-Valérien Repas à prévoir Accès à l’Agora par le bus 160 14h30 à 17h30 | Ciné-débat “Lucie Aubrac” de Claude Berri —————————————————————————— Renseignements et inscriptions | 01 47 28 46 35 | reservation@mont-valerien.fr L’intégralité de la journée thématique est gratuite Mémorial du Mont-Valérien 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 92150 Suresnes Quartier Plateau Ouest Hauts-de-Seine samedi 7 mars 2020 – 11h00 à 12h30

samedi 7 mars 2020 – 14h00 à 17h30

Détails Heure : 11:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Lieu Mémorial du Mont-Valérien Adresse 1 avenue du professeur Léon Bernard, 92150 Ville Suresnes lieuville Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Departement Hauts-de-Seine

Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suresnes/

Femmes d’engagements | Journée thématique Mémorial du Mont-Valérien 2020-03-07 was last modified: by Femmes d’engagements | Journée thématique Mémorial du Mont-Valérien Mémorial du Mont-Valérien 7 mars 2020 11:00 Mémorial du Mont-Valérien Suresnes Suresnes

Suresnes Hauts-de-Seine