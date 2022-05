Derniers Adieux. Lettres de fusillés du Mont-Valérien Mémorial du Mont-Valérien, 30 août 2020 15:00, Suresnes.

Lecture théâtralisée inédite, « Derniers Adieux. Lettres de fusillés du Mont-Valérien » rend hommage à travers leurs lettres, à ces hommes fusillés parce que résistants condamnés à mort ou otages.

15H | Visite du mémorial du Mont-Valérien

Le Mont-Valérien, principal lieu d’exécution par l’armée allemande de résistants condamnés à mort et d’otages en France pendant la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui un Haut lieu de la mémoire nationale. Sa visite permet, à travers le « Parcours du Souvenir », de suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés. Les visiteurs découvriront les rares et fragiles traces du passage de ces hommes. Ces lettres, graffitis et photographies sont les ultimes témoignages de leur parcours, de leur vie intime et de leurs engagements.

16H30 | Lecture théâtralisée « Derniers adieux. Lettres de fusillés du Mont-Valérien »

Ils étaient plus d’un millier, résistants condamnés à mort ou otages, fusillés au Mont Valérien. Écrites entre l’hiver 1940 et le printemps 1944, quelques heures avant leur exécution, leurs dernières lettres sont l’expression de paroles intimes, remplies d’espérance, d’amitié et d’amour pour les êtres chers. Censurées par l’occupant ou transmises secrètement, elles sont le reflet des valeurs patriotiques et fraternelles. Ces derniers écrits sont des véritables témoins de l’engagement de ces hommes en résistance.

Cette lecture théâtralisée, inédite, réalisée par le Théâtre de l’Imprévu, donne voix à ces ultimes messages et rend hommage à leurs auteurs.

