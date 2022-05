« Les Quatre Sœurs » de Claude Lanzmann | Projection-débat-visite Le Capitole Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

« Les Quatre Sœurs » de Claude Lanzmann | Projection-débat-visite Le Capitole, 20 octobre 2019 11:00, Suresnes. Dimanche 20 octobre 2019, 11h00 Sur place Entrée payante pour le cinéma : 5,5€ ; gratuite pour la visite guidée du mémorial du Mont-Valérien http://bit.ly/Quatresoeurs, 0147284635, info@mont-valerien.fr Lors d’une journée thématique qui abordera les politiques répressives menées par l’occupant allemand, le Mont-Valérien propose de découvrir le témoignage de Ruth Elias dans “Le Serment d’Hippocrate”. Le long d’une journée thématique qui abordera les politiques répressives menées par l’occupant allemand, le mémorial du Mont-Valérien vous propose de découvrir le témoignage bouleversant de Ruth Elias dans “Le Serment d’Hippocrate”, premier volet du film “Les Quatre Sœurs”. Programme de la journée : 11h – 13h30 : “Le Serment d’Hippocrate” de Claude Lanzmann | Projection-débat En 1985, le génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale se révèle au travers de l’œuvre colossale “Shoah” de Claude Lanzmann. Avec plus de 350 heures de captation, le réalisateur monta les rushs non-utilisés pour “Shoah” dans cinq autres films. L’un d’eux, les “Quatre Sœurs”, regroupe les récits de quatre survivantes de la Shoah. Dans “Le Serment d’Hippocrate” Ruth Elias retrace son parcours de vie. Tchécoslovaque, elle vit cachée dans une ferme jusqu’en 1942. Dénoncée, elle fut déportée au camp de Theresienstadt puis à Auschwitz. Enceinte, Ruth Elias travailla à dégager les gravats dans une raffinerie bombardée à Hambourg. Ce témoignage sera suivi d’un temps d’échanges en présence de Laura Koeppel, assistante réalisatrice de Claude Lanzmann et de la responsable pédagogique du mémorial du Mont-Valérien. Tarif : 5,50 € Réservation sur place ou sur le site internet du cinéma http://bit.ly/Quatresoeurs 15h – 16h30 : Visite guidée du mémorial du Mont-Valérien Entre mars 1941 et août 1944, plus d’un millier d’hommes furent fusillés dans la clairière du Mont-Valérien. Résistants condamnés à morts, otages, juifs et/ou communistes, ces parcours incarnent les politiques répressives de l’occupant allemand sur le territoire français. Sur ce lieu, en 1960, le général de Gaulle inaugure le mémorial de la France combattante, où reposent seize Morts pour la France, dans un hommage de la Nation pour l’ensemble des combats de la Seconde Guerre mondiale. A l’intérieur, la flamme du Souvenir rend hommage aux victimes de la Déportation. Visite gratuite | Inscription nécessaire : info@mont-valerien.fr | 01 47 28 46 35 Le Capitole 3 rue Ledru Rollin suresnes 92150 Suresnes Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine dimanche 20 octobre 2019 – 11h00 à 16h30

