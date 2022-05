Journées européennes du Patrimoine au Mont-Valérien Forteresse du Mont-Valérien Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Journées européennes du Patrimoine au Mont-Valérien Forteresse du Mont-Valérien, 19 septembre 2020 10:00, Suresnes. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée libre 0141445350, infocom.dirisi.idf.8rt@gmail.com À l’occasion des JEP, venez découvrir le Mont-Valérien : lieu d’histoire et de mémoires de la Seconde Guerre mondiale et le régiment militaire des transmissions ouvert exceptionnellement au public. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la forteresse du Mont-Valérien : lieu d’histoire et de mémoires de la Seconde Guerre mondiale et le régiment militaire des transmissions ouvert exceptionnellement au public.

Tout au long du week-end, de 10h à 18h, le public pourra visiter librement ou suivre des visites guidées de la forteresse militaire, du “Parcours des fusillés” et du mémorial de la France Combattante.

De nombreuses animations pédagogiques à destination des jeunes seront proposées.

Base militaire toujours active, le 8e Régiment des Transmissions ouvrira également ses portes afin de faire découvrir ses missions, son fonctionnement ainsi que son colombier, le dernier d’Europe encore en fonction.

Les visiteurs pourront découvrir l’histoire du Mont-Valérien, principal lieu d’exécution par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers des visites guidées, des ateliers, du théâtre et des expositions. Samedi 19 et Dimanche 20

Visites libres 10h à 18h

Visites guidées toutes les 30 min

Restauration de 12h à 14h30

Entrée par le 8e Régiment des Transmission, rue du colonel Delestrée 92150 Suresnes

Papier d’identité et masque obligatoire Forteresse du Mont-Valérien Avenue du colonel Delestrée 92150 Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Lieu Forteresse du Mont-Valérien Adresse Avenue du colonel Delestrée Ville Suresnes lieuville Forteresse du Mont-Valérien Suresnes Departement Hauts-de-Seine

Forteresse du Mont-Valérien Suresnes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suresnes/

Journées européennes du Patrimoine au Mont-Valérien Forteresse du Mont-Valérien 2020-09-19 was last modified: by Journées européennes du Patrimoine au Mont-Valérien Forteresse du Mont-Valérien Forteresse du Mont-Valérien 19 septembre 2020 10:00 Forteresse du Mont Valérien Suresnes Suresnes

Suresnes Hauts-de-Seine