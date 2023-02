Surcouf, Roi des Corsaires SCENE SURCOUF, 17 août 2023, ST MALO.

Surcouf, Roi des Corsaires SCENE SURCOUF. Un spectacle à la date du 2023-08-17 à 20:30 (2023-07-17 au ). Tarif : 30.0 à 60.0 euros.

Une histoire librement inspirée de la vie trépidante et romanesque du grand corsaire Robert Surcouf, faite d’aventures, de conquêtes, d’amour et de batailles dans un contexte historique chahuté : tous les ingrédients d’un grand spectacle !A la fin du 18e siècle, la guerre de course fait rage. Les Français livrent de terribles batailles navales contre les Anglais, qui déploient une flotte nombreuse et puissante pour les empêcher de mener commerce et protéger leurs voies de communication sur la grande route des Indes. Riz, thé, soie, or, … les richesses sont innombrables, les intérêts financiers considérables et l’enjeu stratégique primordial.Au cœur de l’océan indien, l’Ile Bourbon et L’Ile de France subissent un blocus de la part des Anglais, menaçant la population d’une terrible famine.Un jeune homme, génie de la mer et fin stratège, va embrasser la carrière de marin et détrôner les Anglais de leur suprématie maritime, faisant frémir, de Londres à Calcutta, tous les navires ennemis de la France. Il est Malouin et s’appelle ROBERT SURCOUF.En plein centre-ville, et aux pieds des remparts de la Cité Corsaire, La scène Surcouf, une somptueuse salle de spectacle éphémère de 1000 places accueillera pendant 1 mois les représentations de la comédie musicale. Surcouf, Roi des Corsaires

Votre billet est ici

SCENE SURCOUF ST MALO Rd point des anciens d’Indochine Ille-et-Vilaine

Une histoire librement inspirée de la vie trépidante et romanesque du grand corsaire Robert Surcouf, faite d’aventures, de conquêtes, d’amour et de batailles dans un contexte historique chahuté : tous les ingrédients d’un grand spectacle !

A la fin du 18e siècle, la guerre de course fait rage. Les Français livrent de terribles batailles navales contre les Anglais, qui déploient une flotte nombreuse et puissante pour les empêcher de mener commerce et protéger leurs voies de communication sur la grande route des Indes. Riz, thé, soie, or, … les richesses sont innombrables, les intérêts financiers considérables et l’enjeu stratégique primordial.

Au cœur de l’océan indien, l’Ile Bourbon et L’Ile de France subissent un blocus de la part des Anglais, menaçant la population d’une terrible famine.

Un jeune homme, génie de la mer et fin stratège, va embrasser la carrière de marin et détrôner les Anglais de leur suprématie maritime, faisant frémir, de Londres à Calcutta, tous les navires ennemis de la France. Il est Malouin et s’appelle ROBERT SURCOUF.

En plein centre-ville, et aux pieds des remparts de la Cité Corsaire, La scène Surcouf, une somptueuse salle de spectacle éphémère de 1000 places accueillera pendant 1 mois les représentations de la comédie musicale.

.30.0 EUR30.0.

Votre billet est ici