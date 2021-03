Sur Zoom | Activité physique avec l’équipe TR3S SPORT Aire de Proximité « City stade » du Parc Rodin, 28 mars 2021-28 mars 2021, Issy-les-Moulineaux.

Sur Zoom | Activité physique avec l’équipe TR3S SPORT

Aire de Proximité « City stade » du Parc Rodin, le dimanche 28 mars à 10:30

Dimanche 7 mars [[https://us02web.zoom.us/j/86823774646?pwd=dWdjQWhHZEN2V1FaL01DYTRqL0hPUT09](https://us02web.zoom.us/j/86823774646?pwd=dWdjQWhHZEN2V1FaL01DYTRqL0hPUT09)](https://us02web.zoom.us/j/86823774646?pwd=dWdjQWhHZEN2V1FaL01DYTRqL0hPUT09) ID de réunion : 868 2377 4646 Code secret : 086246 Soyez au cœur de l’entrainement et venez profiter de conseils personnalisés des 2 coachs présents durant la séance. En attendant de les retrouver en présentiel au Parc Rodin connectez vous depuis ZOOM et retrouvez de l’énergie à travers des exercices divers et variés. Pour votre confort et votre santé n’oubliez pas de faire une consultation au préalable avec votre médecin traitant confirmant une « non contre-indication à l’activité physique » * **Teddy, Tony et J.Baptiste vous attendent dans la bonne humeur!** Jb Tr3s Sport 0671958847 Site: [tr3ssport.fr](www.tr3ssport.fr) Dimanche 28 mars [https://us02web.zoom.us/j/82381273833?pwd=dUk3VGtJWElrbk56QTJldHpacTJMdz09](https://us02web.zoom.us/j/82381273833?pwd=dUk3VGtJWElrbk56QTJldHpacTJMdz09) ID de réunion : 823 8127 3833 Code secret : 315755

gratuit sur inscription

Chaque dimanche matin à 11h30 les coachs sportif TR3SSPORT vous encadrent pour 1h d’activité physique gratuite, adaptée à votre niveau et à votre santé.

Aire de Proximité « City stade » du Parc Rodin Parc Rodin Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



