"Sur une note de couleur improvisée", une exposition de Moberland. Autodidacte de formation, inspiré par les dessins de son grand-père et des rencontres successives avec des artistes de divers horizons, Moberland élabore un style personnalisé et progressif. Vernissage le lundi 15 novembre 2021 à 12h00.

Hotel de ville 1 Place Saint-Pierre Le Mans
2021-11-09 09:00:00 – 2021-12-20 17:00:00

