SUR UN NUAGE, Alexandra Lacroix – Cie MPDA Théâtre de l’Aquarium Paris, 20 mars 2024, Paris.

Le dimanche 24 mars 2024

de à

Le mercredi 20 mars 2024

de à

.Tout public. payant

5€ à 22€

Des coussins cratères, une musique enveloppante, des mains magiques allumées, le ventre de l’accordéon, des planètes massantes, le sol mœlleux dans lequel on s’enfonce, un écureuil malade, une lune volante, la respiration du public, des plumes de sang qui dansent.

Sieste musicale immersive pour les 3-8 ans et leurs familles, Sur un nuage vient nous susurrer Bach au creux de l’oreille. Objet singulier et intime, ce spectacle est un moment de grande proximité entre le public et les musiciens. Après un temps de mise en condition collective, les familles s’installent au sol dans un espace-cocon accueillant.

Tous inscrits dans un même espace, les spectateurs se relâchent dans une position d’écoute particulière et intime, au plus proche des interprètes, dans un dispositif lumineux immersif. En apesanteur et entraînés avec Bach dans un voyage céleste, chacun s’échappe et rêve au rythme de la musique et des planètes tournoyantes. Comme sur un nuage !

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Bérengère Marchand, chargée de l’accueil des publics et des artistes (berengere@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-hiver-23/sur-un-nuage +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://aquarium.mapado.com/event/290412-sur-un-nuage

DRAC Île-de-France