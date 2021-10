Toulouse Centre d’animation Saint-Simon Haute-Garonne, Toulouse Sur Un Banc Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Saint-Simon, le dimanche 21 novembre à 16:00

Théâtre – dés 8 ans ——————- **Cie Le Grand Bazar** Sur un banc, une galerie de personnages, tous plus particuliers les uns que les autres, défile, se croise, se rencontre, se retrouve… Ils s’aiment, se déchirent, se racontent. Mais au fait… Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Et qu’attendent-ils ? Qu’il pleuve des poissons ?! Une comédie absurde en perspective ! **Mise en scène** Chloé Rodriguez **Auteur** Vivien Lheraux **Avec** Sarah Alvear, Corentin Bergua, Titouan Bacca, Arthur Faubert, Valérian Damamme, Benjamin Maillet, Clément Mas, Paul Sénégas et Gabriel Van Hille

Centre d'animation Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France

2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T17:30:00

