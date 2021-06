Prudhomat Prudhomat Lot, Prudhomat Sur un Air d’Opéra, Visite et Atelier Prudhomat Prudhomat Catégories d’évènement: Lot

Prudhomat

Sur un Air d’Opéra, Visite et Atelier Prudhomat, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Prudhomat. Sur un Air d’Opéra, Visite et Atelier 2021-07-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-04

Prudhomat Lot Le centre de monuments nationaux propose de découvrir le monde extraordinaire de l’opéra, ses décors, ses costumes, ses sujets.

Sur présentation du livret de visite à 2 €, et sur inscription uniquement. +33 5 65 10 98 00 Le centre de monuments nationaux propose de découvrir le monde extraordinaire de l’opéra, ses décors, ses costumes, ses sujets.

Sur présentation du livret de visite à 2 €, et sur inscription uniquement. Festival de Saint Céré

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prudhomat Étiquettes évènement : Autres Lieu Prudhomat Adresse Ville Prudhomat lieuville 44.89914#1.81253