Sarcelles Salle André Malraux Sarcelles, Val-d'Oise Sur un air de tango Salle André Malraux Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Val-d'Oise

Sur un air de tango Salle André Malraux, 16 novembre 2021, Sarcelles. Sur un air de tango

Salle André Malraux, le mardi 16 novembre à 20:30

_”Au départ, cette pièce s’appelait Fin de saison : ce titre reflète parfaitement ce que je voulais raconter, la fin d’un amour, le début d’un autre, débarrassé des pudeurs masculines. Et, surtout, l’idée de parler à ceux qu’on aime, parfois maladroitement, avant qu’il ne soit trop tard et que les regrets et les remords ne s’installent. Les liens familiaux, ceux qui se tissent tout au long de la vie, souvent dans des petits riens qui sont autant de rendez-vous. Une histoire simple.”_ **Isabelle de Toledo** **La Compagnie 13 & Thalia Production** Auteur : **Isabelle de Toledo**. Mise en scène : **Bénédicte Bailby** / **Pascal Faber** Avec : **Damien Boisseau, Chloé Froget et Michel Papineschi. Lumières : Sébastien Lanoue. Décors : Cynthia Lhopitallier & L’Arrondi. Univers sonore : Lionel Losada.**

Tarifs saison culturelle

“Parler du lien père fils. Mais parler d’amour tout court. Celui qui relie les êtres.” Salle André Malraux Rue Taillepied – 95200 SARCELLES Village Sarcelles Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:30:00 2021-11-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sarcelles, Val-d'Oise Autres Lieu Salle André Malraux Adresse Rue Taillepied - 95200 SARCELLES Village Ville Sarcelles lieuville Salle André Malraux Sarcelles