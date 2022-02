Sur un air de fête foraine avec les Pommes d’Amour de Christophe Paris Expo Porte de Versailles, 4 mars 2022, Paris.

du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Souvenirs, souvenirs… Associée aux foires et aux fêtes foraines, la pomme d’amour est la friandise au goût de notre enfance. Une sucrerie indémodable qui se décline enrobée de sucre, de chocolat ou de caramel. Un produit simple, source de créativité pour qui sait la mettre en valeur pour chatouiller nos papilles. Une gourmandise créée par hasard en 1908 par un confiseur américain du New Jersey, William W Kolb, alors en pleine préparation de ses friandises et eut l’idée simple de tremper une pomme dans du sucre. La pomme d’amour était née ! Christophe Zana, confiseur et apiculteur dans la vallée du Champsaur perpétue la tradition de la pomme d’amour avec une touche « Made in Hautes-Alpes » et deux ingrédients emblématiques du terroir haut-alpin : du miel de montagne extrait de ses ruchers d’altitude et de la pomme du val de Durance. Un atelier coloré, ensoleillé, sucré, gourmand et un brin festif comme air de fête foraine. [www.confiserie-alpine.com](http://www.confiserie-alpine.com)

