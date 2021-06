Sur un air de Déodat Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 25 juin 2021-25 juin 2021, Toulouse.

Nous célébrons cette année le 100e anniversaire de la mort de Déodat de Séverac dont les archives personnelles ont été acquises en 2016 par la Bibliothèque de Toulouse. C’est l’occasion de pénétrer l’univers musical et artistique de ce compositeur haut-garonnais atypique. Avec en point d’orgue Midi-Rhapsodie*, une exposition musicale présentée à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine du 25 juin au 2 octobre 2021. Déodat de Séverac n’est pas que le nom d’un lycée toulousain… Derrière ce patronyme singulier se cache un personnage qui l’est tout autant. Musicien et compositeur reconnu de ses pairs, contemporain et ami de Picasso, Redon et Colette, cet aristocrate languedocien, fils de peintre, né à Saint-Félix Lauragais et mort à Céret en Roussillon (1872-1921), demeure assez méconnu du grand public malgré un talent et une personnalité très originales. En 2016, la Bibliothèque de Toulouse a acquis un ensemble très important de partitions et de correspondance de Séverac. Les interprètes et musicologues s’y réfèrent d’ores et déjà… mais la plupart de ces documents n’ont jamais été présentés au public. L’exposition Midi-Rhapsodie permet ainsi de découvrir une partie de ce fonds exceptionnel, témoignage de la fabrique de l’œuvre de Déodat de Séverac et, au-delà, d’une période brillante de la culture et de la musique françaises, grâce à des dispositifs multimédia donnant à voir et à entendre un univers onirique et coloré. * La rhapsodie, c’est quoi ? La rhapsodie est une musique de caractère libre, proche de l’improvisation, utilisant des thèmes ou des effets folkloriques. Déodat de Séverac a bâti son œuvre, sa carrière et sa vie avec l’esprit et la liberté d’une rhapsodie dédiée au Midi.

