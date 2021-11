Sur un air de Beethoven Médiathèque Jacques-Prévert, 17 novembre 2021, Les Clayes-sous-Bois.

Médiathèque Jacques-Prévert, le mercredi 17 novembre à 11:15

Alice et Aurélie proposent aux enfants de découvrir sa vie et son œuvre en écoutant ses plus belles musiques ! _Dans le cadre de l’exposition ABF (Association Beethoven France et Francophonie) proposée par l’Ecole de Musique de Villepreux du 13 novembre au 24 novembre à la médiathèque J.-Prévert aux Clayes-sous-Bois et du 27 novembre au 11 décembre 2021 au Nautilus, Villepreux._ À partir de 5 ans

Sur réservation

Il était une fois Beethoven… Une heure du conte un peu spéciale, venez (re)découvrir un des plus grands compositeurs.

Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines



