2023-05-29 06:30:00 – 2023-05-29 16:30:00

Yonne Sens . EUR Lundi 29 Mai 2023 de 06h30 à 16h30, la Radio Stolliahc organise un Bric à Brac sur toutes les promenades (entre l’école Jeanne d’Arc et les quais de l’Yonne) à Sens. Ouvert aux particuliers et aux brocanteurs professionnels (plus de 450), objets authentiques et anciens, ni neufs, ni aliments, ni Métiers de Bouche.

Une des plus grandes brocantes de France Tarifs : Gratuit

Aménagements : Restauration / Buvette sur place, WC, Extérieur, Parking

Contact : 03 86 95 27 27 stol.fm@gmail.com +33 3 86 95 27 27 http://radiostolliahc.fr/ Sur toutes les promenades (entre l’école Jeanne d’Arc et les quais de l’Yonne) Boulevard du Mail Sens

