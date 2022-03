Journées Européennes des Métiers d’Art – La Région Grand Est à l’honneur Sur toute la Région Grand Est plus de 200 évènements

Journées Européennes des Métiers d'Art – La Région Grand Est à l'honneur

2 – 30 avril

Entrée libre dans les ateliers et sur les expositions et manifestations

Avec plus de 150 ateliers ouverts, 60 manifestations et expositions avec démonstrations et près de 500 professionnels engagés, la Région Grand Est vous invite à venir à la rencontre des savoir-faire des métiers d'art.

Découvrir les métiers de l’ameublement, de la pierre, du verre et du cristal ou encore de la vannerie ou des artus du cuir ou du papier, c’est un monde de création et de tradition qui s’ouvre à vous.

Profitez aussi des JEMA pour vous renseigner sur les métiers, les formations avec dans le Grand Est plus de 60 centres de formation à votre disposition pour les élèves, les apprentis ou pour engager une reconversion.

Retrouvez le livret programme complet sur le lien ci-dessous :

