Les Routes des crèches en Pays d’Auge Sur tout le territoire Houlgate, 16 décembre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

L’Association pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à parcourir à votre gré les routes du Pays d’Auge et à pousser la porte des églises pour en admirer les crèches. Certaines églises sont ouvertes tous les jours, d’autres seulement les 16 et 17 décembre et les 6 et 7 janvier. Consultez la brochure pour en savoir plus !.

Vendredi 2023-12-16 fin : 2024-01-07 . .

Sur tout le territoire

Houlgate 14510 Calvados Normandie



The Association pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to wander the roads of the Pays d’Auge at your leisure, and push open the doors of the churches to admire the nativity scenes. Some churches are open every day, others only on December 16 & 17 and January 6 & 7. See the brochure for more details!

La Association pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge le invita a recorrer a su aire las carreteras del Pays d’Auge y a empujar las puertas de las iglesias para admirar los belenes. Algunas iglesias abren todos los días, otras sólo los días 16 y 17 de diciembre y 6 y 7 de enero. Para más información, consulte el folleto

Die Association pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge lädt Sie ein, nach Lust und Laune durch die Straßen des Pays d’Auge zu fahren und die Türen der Kirchen aufzustoßen, um die Krippen zu bewundern. Einige Kirchen sind täglich geöffnet, andere nur am 16. und 17. Dezember sowie am 6. und 7. Januar. Lesen Sie die Broschüre, um mehr zu erfahren!

