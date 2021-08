Saint-Herblain Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique, Nantes Sur mon L, tous des héros ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre Lectures de contes pour les 3-6 ans. Les voici : fragiles mais tenaces, secoués par les vents de la vie mais rusés, pleins de ressources pour avancer sur le chemin de l’aventure. Venez voyager à leurs côtés dans les contes, comptines et musiques des univers celtiques. Conteuse : Nadine Benizet Dans le cadre de Celtomania (1er octobre au 28 novembre 2021) Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Rue François Rabelais Centre Saint-Herblain

