Sur Mesure : hommage à Moondog ! La Gaîté Lyrique, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Quelque part entre musique, danse et architecture, Sur Mesure invite le collectif Cabaret Contemporain et le vogueur Vinii Revlon, Missy NRC et Mariana Benenge pour rendre hommage à l’excentrique compositeur américain Moondog.

Pour le lancement de la Fabrique de l’époque, le collectif Cabaret Contemporain (Fabrizio Rat, Ronan Courty, Julien Loutelier, Giani Caserotto et Simon Drappier) célèbre l’héritage musical de Louis “Moondog” Hardin, dont l’œuvre associe jazz, influences amérindiennes et musique classique. Vinii Revlon, en résidence à la Gaîté Lyrique, apporte l’énergie du voguing à cet hommage au “Viking de la 6ème Avenue”.

Inauguré il y a maintenant deux ans, Sur Mesure fait se rencontrer musique dite savante (classique, baroque, jazz, minimaliste…) et danse (hip-hop, locking, electro dance…) dans des lieux d’exception. Sur Mesure a ainsi eu la chance de voir le Trio Sōra collaborer avec le chorégraphe Yaman Okur au Musée d’Art Moderne de Paris, Thibault Cauvin et Yarol Poupaud partir sur les traces de Victor Hugo entre la Place des Vosges et l’île de Guernesey, ou encore Nemanja Radulović et le crew Electro Street s’emparer du Musée Jacquemart-André (entre autres !). Devant les caméras d’ARTE Concert, naissent ainsi des moments d’exception où les styles, les époques et les sensibilités se télescopent.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

