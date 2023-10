DJ STARTER SUR MESURE GRASLIN Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes DJ STARTER SUR MESURE GRASLIN Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. DJ STARTER Vendredi 24 novembre, 19h00 SUR MESURE GRASLIN Aux influences tous terrains, entre grooves suaves et Drum’n’Bass déchaînée, DJ Starter propose un set sans compromis en recherche d’intensité et d’émotions fortes.

SUR MESURE GRASLIN 5 rue Jean Jacques Rousseau, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00
Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes
Lieu SUR MESURE GRASLIN
Adresse 5 rue Jean Jacques Rousseau, 44000 Nantes
Ville Nantes

