Nantes NOTORIOUS BLAGUE SPECIAL BAR-BARS SUR MESURE BOUFFAY Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. NOTORIOUS BLAGUE SPECIAL BAR-BARS Jeudi 23 novembre, 20h00 SUR MESURE BOUFFAY Spectacle de stand up avec 10 humoristes. Place limitées.

Le festival culture bar-bars nécessite une programmation de barbare. Retrouvez 10 humoristes nantais le temps d’une heure de blagues accueilli par un staff de folie et un large choix de bières. SUR MESURE BOUFFAY 15 rue Beauregard, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

