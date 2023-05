REPAS DU MARCHÉ – MARCHÉ DU TERROIR sur l’île, 17 juin 2023, Mattaincourt.

Mattaincourt,Vosges

Repas du marché.

Buffet champêtre , issu des produits du terroir local: 22€ par personne, réservation avant le 10 Juin auprès de Valérie Legrand 06 13 76 03 23.

Apéritif offert par l’association Loisirs Bien être.

En cas de météo défavorable, RDV à la Halle.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-17 . EUR.

sur l’île

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



Market meal.

Buffet, made with local products: 22? per person, reservation before June 10th with Valérie Legrand 06 13 76 03 23.

Aperitif offered by the association Loisirs Bien être.

In case of bad weather, meeting point at the hall.

Comida de mercado.

Buffet campestre, a base de productos locales: 22? por persona, reservando antes del 10 de junio con Valérie Legrand 06 13 76 03 23.

Aperitivo ofrecido por la asociación Loisirs Bien être.

En caso de mal tiempo, punto de encuentro en el Hall.

Mahlzeit auf dem Markt.

Ländliches Buffet aus lokalen Produkten: 22? pro Person, Reservierung vor dem 10. Juni bei Valérie Legrand 06 13 76 03 23.

Der Aperitif wird vom Verein Loisirs Bien être angeboten.

Bei schlechtem Wetter Treffpunkt in der Halle.

Mise à jour le 2023-05-17 par OT MIRECOURT