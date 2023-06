FÊTE DE L’ÉTÉ Sur l’île derrière la Basilique Mattaincourt, 1 juillet 2023, Mattaincourt.

Mattaincourt,Vosges

Fête de l’été

8h30 à 18h30 : Fête de l’été sur l’Ile avec le Marché du terroir le matin et de nombreuses animations sur la journée (structures gonflables, jeux anciens, exposition de voitures anciennes, exposition de peinture, initiation à la pêche pour les enfants de 5 à 14 ans de 14h30 à 16h30.

Concert des Frères Lapoisse à 17h00.

Petite restauration sur place en musique.

Animation proposée par la commune de Mattaincourt. Information et réservation auprès de la mairie par téléphone ou mail.. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-07-01 18:30:00. 0 EUR.

Sur l’île derrière la Basilique

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



Summer Festival

8:30 a.m. to 6:30 p.m.: Summer festival on the island, with a local produce market in the morning and a host of activities throughout the day (inflatables, vintage games, vintage car show, painting exhibition, fishing initiation for children aged 5 to 14 from 2:30 to 4:30 p.m.).

Concert by Les Frères Lapoisse at 5:00 pm.

Snacks and music on site.

Proposed by the commune of Mattaincourt. Information and booking by telephone or e-mail.

Fiesta del verano

de 8.30 a 18.30 h: Fiesta de verano en la isla con un mercado de productos locales por la mañana y numerosas animaciones durante todo el día (estructuras hinchables, juegos de época, exposición de coches antiguos, exposición de pintura, iniciación a la pesca para niños de 5 a 14 años de 14.30 a 16.30 h.

Concierto de los Frères Lapoisse a las 17 h.

Aperitivos y música in situ.

Evento organizado por el municipio de Mattaincourt. Para más información y reservas, póngase en contacto con el ayuntamiento por teléfono o correo electrónico.

Fest des Sommers

8:30 bis 18:30 Uhr: Sommerfest auf der Insel mit dem Regionalmarkt am Vormittag und zahlreichen Animationen den ganzen Tag über (Hüpfburgen, Oldtimerspiele, Oldtimerausstellung, Gemäldeausstellung, Einführung in das Angeln für Kinder von 5 bis 14 Jahren von 14:30 bis 16:30 Uhr.

Konzert der Gebrüder Lapoisse um 17.00 Uhr.

Kleiner Imbiss vor Ort bei Musik.

Von der Gemeinde Mattaincourt angebotene Animation. Informationen und Reservierung bei der Gemeindeverwaltung per Telefon oder E-Mail.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT MIRECOURT