Seine-Maritime Mélodies équestres Sur l’esplanade du château de Sissi Sassetot-le-Mauconduit, 29 juillet 2023, Sassetot-le-Mauconduit. Sassetot-le-Mauconduit,Seine-Maritime SPECTACLE Mélodies équestres, avec Les écuyères de l’association JAKAR et Les musiciens de l’ensemble Cordes Sensibles. Entrée gratuite !.

Sur l’esplanade du château de Sissi

SHOW Mélodies équestres, with Les écuyères de l'association JAKAR and Les musiciens de l'ensemble Cordes Sensibles. Free admission! VER Melodías ecuestres, con las amazonas de la asociación JAKAR y los músicos del conjunto Cordes Sensibles. Entrada gratuita SPECTACLE Reitermelodien, mit Les écuyères de l'association JAKAR und Les musiciens de l'ensemble Cordes Sensibles. Eintritt frei!

