Fête de la musique sur l’esplanade devant l’artothèque, Caen (14) Fête de la musique sur l’esplanade devant l’artothèque, Caen (14), 21 juin 2023, . Fête de la musique Mercredi 21 juin, 19h00 sur l’esplanade devant l’artothèque, Caen (14) 0 Le comité de quartier organise la fête de la musique sur l’esplanade devant l’artothèque. Au programme : 19h00 Les philosophes de la percu, concert 19h30 Comme un accord, bal folk 21h00 Les musiciens des ateliers de La Boîte à Bois, bal folk Venez nombreux et breuses ! source : événement Fête de la musique publié sur AgendaTrad sur l’esplanade devant l’artothèque, Caen (14) Impasse Duc Rollon

sur l’esplanade devant l’artothèque, 14000 Caen, France [{« link »: « https://www.facebook.com/lesphilosophesdelapercu/ »}, {« link »: « https://boiteabois.wixsite.com/lbab »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43252 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu sur l'esplanade devant l'artothèque, Caen (14) Adresse Impasse Duc Rollon sur l'esplanade devant l'artothèque, 14000 Caen, France Age max 110 Lieu Ville sur l'esplanade devant l'artothèque, Caen (14)

sur l'esplanade devant l'artothèque, Caen (14) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//