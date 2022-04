Sur les vagues grecques – Nefeles Le Regard du Cygne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les quatre musiciens et chanteurs incarnent tout à la fois authenticité et originalité du rebetiko et de la chanson traditionnelle grecque. Yannis au bouzouki jouait dans les tavernes de Patras et Athènes dans les années 80, Mélina chante à merveille les mélismes orientaux, Daniel le contrebassiste, a vécu comme un exilé musicien dans les rues d’Athènes, Laurence improvise les taxims au violon. Cette bande enjouée prèsente le répertoire des pêcheurs, des bateaux, des crabes… avec des traductions poétiques, drôles, vivantes. Un voyage qui nous fait rêver de la Grèce. Avec Mélina VLACHOS : chant lead, oud Yannis VLACHOS : bouzouki, guitare, chant Laurence STEFANIDIS : violon, baglamas Daniel PUHEK : contrebasse, guitare

Prévente internet : 17 €, tarif réduit 11 € Sur place : 20 €, tarif réduit 12 € (chômeurs, – 20 ans)

Nefeles vous embarque pour un voyage musical en Grèce, inspiré de la mer Thalassa. Découvrez un répertoire enchanteur des îles et des tavernes, ainsi que les créations du groupe. Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris Quartier de Belleville Paris

