**Enquête de Pâques, en autonomie, pour les 4-6 ans.** Mais que fait cette poule paniquée dans le musée ? Elle tente de retrouver ses œufs qui lui ont été volés ! Si toi aussi tu veux l’aider dans sa quête, pas à pas suis les traces et mène l’enquête… **Présence d’un adulte accompagnant obligatoire. Compris dans le billet d’entrée pour les adultes, gratuit jusqu’à 13 ans.**

