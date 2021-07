Sur les traces du triton chevalier Montrond-le-Château, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montrond-le-Château.

Sur les traces du triton chevalier 2021-07-03 – 2021-07-03 Parking de la Mairie Entrée de l’Espace Naturel Sensible

Montrond-le-Château Doubs

Au fil du sentier, animations assurées par le Conservatoire et la municipalité pour découvrir les richesses du site : pelouse marneuse, mare et ses habitants, vestiges archéologiques… Pour faciliter l’organisation et le respect des règles sanitaires, inscription obligatoire avant le 19/06. Chaussez vos bottes. Apéritif offert à l’issu de la balade.

+33 3 81 86 78 95 https://framaforms.org/inscriptions-matinee-du-3-juillet-animations-ens-motte-du-chateau-1622818402

Au fil du sentier, animations assurées par le Conservatoire et la municipalité pour découvrir les richesses du site : pelouse marneuse, mare et ses habitants, vestiges archéologiques… Pour faciliter l’organisation et le respect des règles sanitaires, inscription obligatoire avant le 19/06. Chaussez vos bottes. Apéritif offert à l’issu de la balade.

dernière mise à jour : 2021-06-15 par