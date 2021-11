Guénange Salle Voltaire , Guénange Guénange, Moselle Sur les traces du Sotré Salle Voltaire | Guénange Guénange Catégories d’évènement: Guénange

Salle Voltaire | Guénange, le dimanche 21 novembre à 16:00

Les Trouvères du Tillet et les Petites Pousses présentent un spectacle pour enfants , pour petites oreilles sur les contes,légendes danses et traditions lorraines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T16:45:00

