Sur les traces du Sotré Salle Jacques Brel | Talange, 3 décembre 2021, Talange. Sur les traces du Sotré

Salle Jacques Brel | Talange, le vendredi 3 décembre à 20:00

En première partie de soirée, spectacle pour enfants mélant contes, musique et danses lorraines. Spectacle animé par les **Petites Pousses** de Talange et les **Trouvères du Tillet** de Guénange.

Entrée libre, tirelire pour le téléthon

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T20:45:00

