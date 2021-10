Herlies Place de l'église Herlies, Nord Sur les traces du Royal Irish Place de l’église Herlies Catégories d’évènement: Herlies

Nord

Sur les traces du Royal Irish Place de l’église, 16 octobre 2021, Herlies. Sur les traces du Royal Irish

Place de l’église, le samedi 16 octobre à 14:00

L’association Herlies’Storique vous propose de revivre sur les lieux mêmes, le parcours du Royal Irish Régiment, décimé en octobre 1914, aux portes de notre commune. Anecdotes, commentaires aussi documentés que précis, vous saurez tout sur les dernières heures des 177 Irlandais tombés sous le feu Bavarois… ? Rendez-vous ce samedi 16 octobre ? Départ Place de l’Eglise à 14h15

entrée libre

L’association Herlies’Storique vous propose de revivre sur les lieux mêmes, le parcours du Royal Irish Régiment. Place de l’église herlies Herlies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Herlies, Nord Autres Lieu Place de l'église Adresse herlies Ville Herlies lieuville Place de l'église Herlies