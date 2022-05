Sur les traces du Petit Poucet Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: 79250

Nueil-les-Aubiers 79250 Nueil-les-Aubiers EUR La bibliothèque de Nueil-les-Aubiers vous propose un jeu de piste au Parc de la Sainte Famille.

Retrouvez le Petit Poucet en suivant les indices nature semés sur son son chemin…

