Largeasse 79240 Largeasse EUR La bibliothèque de Moncoutant sur Sèvre vous propose un jeu de piste au Jardin des Chirons.

Retrouvez le Petit Poucet en suivant les indices nature semés sur son chemin…

Réservation conseillée. Enfants à partir de 7 ans.

+33 5 49 72 83 03

