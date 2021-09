Sepvret Sepvret Deux-Sèvres, Sepvret Sur les traces du passé protestant de Sepvret – Journées Européennes du Patrimoine Sepvret Sepvret Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sepvret

Sur les traces du passé protestant de Sepvret – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18

Sepvret Deux-Sèvres Sur les traces du passé protestant de Sepvret – Journées Européennes du Patrimoine Samedi 18 : 14h-18h

Ouverture exceptionnelle

L’Association de Sauvegarde des Cimetières Familiaux Protestants vous invite à une promenade commentée à la découverte de son patrimoine funéraire. Rdv : mairie de Sepvret

Rens. 06 77 84 95 95

