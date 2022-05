SUR LES TRACES DU PASSÉ À ANGERS – BALADE PHOTOGRAPHIQUE Angers, 19 mai 2022, Angers.

Si le centre historique de la ville d’Angers est largement emprunté, la Doutre semble plus méconnu… Tout au long d’un parcours d’environ 5 kilomètres au départ du château, allons ensemble découvrir ce quartier pittoresque et y partager nos différents regards photographiques !

Infos pratiques:

Réservation obligatoire : 06.06.45.42.85 – Emballades Photo

Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie.

contact@randonneespourpetitsetgrands.com +33 6 06 45 42 85 https://www.emballades-photo.randonneespourpetitsetgrands.com/

