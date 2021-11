Cysoing Eglise de Cysoing Cysoing, Nord Sur les traces du Paris-Roubaix dans le Mélantois Eglise de Cysoing Cysoing Catégories d’évènement: Cysoing

Nord

Sur les traces du Paris-Roubaix dans le Mélantois Eglise de Cysoing, 9 avril 2022, Cysoing. Sur les traces du Paris-Roubaix dans le Mélantois

Eglise de Cysoing, le samedi 9 avril 2022 à 14:00

Entre le 210ème et le 230ème km, nous emprunterons « _la boucle_ », classée entre 3 et 4 étoiles, de Cysoing à Gruson. L’occasion de découvrir l’histoire de la « reine des classiques » et son patrimoine paysager. * Circuit destiné à des cyclistes confirmés, * Venir avec un vélo révisé pour la difficulté et matériel de réparation, * Etant donné le parcours pavé, l’Office de Tourisme se réserve le droit de reporter en cas de temps humide

Sur inscription : 5€ (adhérent) / 10€ (non adhérent)

Vivez l’expérience du Paris-Roubaix à vélo avec notre guide-conférencière. Eglise de Cysoing 86 rue Salvador Allende Cysoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cysoing, Nord Autres Lieu Eglise de Cysoing Adresse 86 rue Salvador Allende Ville Cysoing lieuville Eglise de Cysoing Cysoing