SUR LES TRACES DU MUR DE L’ATLANTIQUE Fécamp, 9 juillet 2022, Fécamp.

SUR LES TRACES DU MUR DE L’ATLANTIQUE Fécamp

2022-07-09 15:00:00 – 2022-07-09

Fécamp Seine-Maritime

Située entre les forteresses du Havre et de Dieppe, Fécamp occupe une place stratégique pendant la Seconde Guerre Mondiale. De nombreux vestiges hérités de la période de l’Occupation sont encore visibles et vous seront présentés lors de la balade. Jalonné de blockhaus et d’abris, le chemin vous conduira à travers bois à une cavité surprenante creusée dans la craie par les troupes allemandes d’Occupation. Ce lieu insolite ouvert uniquement en visite guidée est constitué de vastes salles et de plusieurs couloirs.

Traditionnellement appelé à Fécamp « hôpital militaire allemand », le site n’avait pas révélé tous ses secrets faute de documents écrits. Une découverte archivistique récente nous éclaire désormais sur la destination de cet abri souterrain. Le guide vous en dévoilera le contenu pour la première fois.

DATES :

Samedi 9 Juillet à 15h

Mercredi 13 Juillet à 15h

Samedi 16 Juillet à 15h

Mercredi 20 Juillet à 15h

Samedi 23 Juillet à 15h

Mercredi 27 Juillet à 15h

Samedi 30 Juillet à 15h

Mercredi 3 Août à 15h

Samedi 6 Août à 15h

Mercredi 10 Août à 15h

Samedi 13 Août à 15h

Mercredi 17 Août à 15h

Samedi 20 Août à 15h

Mercredi 24 Août à 15h

Samedi 27 Août à 15h

Mercredi 31 Août à 15h

Rdv sur le parking du Cap Fagnet – 76400 FECAMP

Tarif : 5 € pour tous, gratuit pour les – de 18 ans.

❗️ Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.

Située entre les forteresses du Havre et de Dieppe, Fécamp occupe une place stratégique pendant la Seconde Guerre Mondiale. De nombreux vestiges hérités de la période de l’Occupation sont encore visibles et vous seront présentés lors de la balade….

+33 2 35 10 60 95

Située entre les forteresses du Havre et de Dieppe, Fécamp occupe une place stratégique pendant la Seconde Guerre Mondiale. De nombreux vestiges hérités de la période de l’Occupation sont encore visibles et vous seront présentés lors de la balade. Jalonné de blockhaus et d’abris, le chemin vous conduira à travers bois à une cavité surprenante creusée dans la craie par les troupes allemandes d’Occupation. Ce lieu insolite ouvert uniquement en visite guidée est constitué de vastes salles et de plusieurs couloirs.

Traditionnellement appelé à Fécamp « hôpital militaire allemand », le site n’avait pas révélé tous ses secrets faute de documents écrits. Une découverte archivistique récente nous éclaire désormais sur la destination de cet abri souterrain. Le guide vous en dévoilera le contenu pour la première fois.

DATES :

Samedi 9 Juillet à 15h

Mercredi 13 Juillet à 15h

Samedi 16 Juillet à 15h

Mercredi 20 Juillet à 15h

Samedi 23 Juillet à 15h

Mercredi 27 Juillet à 15h

Samedi 30 Juillet à 15h

Mercredi 3 Août à 15h

Samedi 6 Août à 15h

Mercredi 10 Août à 15h

Samedi 13 Août à 15h

Mercredi 17 Août à 15h

Samedi 20 Août à 15h

Mercredi 24 Août à 15h

Samedi 27 Août à 15h

Mercredi 31 Août à 15h

Rdv sur le parking du Cap Fagnet – 76400 FECAMP

Tarif : 5 € pour tous, gratuit pour les – de 18 ans.

❗️ Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds.

Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-16 par