Besançon Doubs La Citadelle propose de plonger au cœur de l’histoire du Lynx boréal. Entre activité manuelle et lecture d’un conte Kamishibai, les visiteurs pourront découvrir une aventure inédite autour de cet animal.

Les participants pourront réaliser leur propre moulage d’empreintes. Pendant qu’il sèche, ils pourront profiter d’un conte Kamishibai retraçant l’histoire vraie de Plaimbois, un lynx du Haut-Doubs. Jauge : 15 personnes maximum

A partir de 7 ans

Tarif : Gratuit avec le billet d’entrée Citadelle 99 Rue des fusillés de la Résistance Besançon

