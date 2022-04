Sur les traces du Lapin de Pâques ! Sully Sully Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Sully Saône-et-Loire Sully Le week-end de Pâques est passé mais, après une semaine de repos bien mérité, le Lapin de Pâques se lance déjà dans la préparation de la fête pour 2023. Les enfants, venez nous aider ! Vos missions, si vous l’osez, seront de préparer des décorations, trouver et décoder les messages laissés par le Lapin, planter une petite friandise pour celui-ci.

Le week-end de Pâques est passé mais, après une semaine de repos bien mérité, le Lapin de Pâques se lance déjà dans la préparation de la fête pour 2023. Les enfants, venez nous aider ! Vos missions, si vous l'osez, seront de préparer des décorations, trouver et décoder les messages laissés par le Lapin, planter une petite friandise pour celui-ci.

Animation dans l'ancienne Orangerie et à l'intérieur du château, pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés d'adultes. Durée : environ 1 heure. Goûter offert. Les enfants, s'ils le souhaitent, peuvent venir déguisés.

