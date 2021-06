Le Puy-en-Velay Couvent des cordeliers Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Sur les traces du couvent des Cordeliers Couvent des cordeliers Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le couvent des Cordeliers a été fondé au 13e siècle par Etienne de Chalencon alors évêque du Puy. L’emplacement, à l’extérieur des anciens remparts, se situe sur une route de pèlerinage très fréquentée. Le couvent est détruit au 18e siècle puis transformé en maison bourgeoise. La visite concerne le jardin avec des vestiges lapidaires du couvent complétée par d’autres éléments à l’intérieur de la maison, témoins de ce passé.

Entrée payante sur inscription : 5 € tarif plein ; 3 € tarif réduit (demandeurs d’emplois/18-25 ans) ; gratuit – 18 ans// Places limitées à 15 personnes// rdv au musée Crozatier

L’ancien couvent des Cordeliers ouvre les portes de son parc. Une occasion unique d’évoquer l’histoire de ce couvent fondé au 13e siècle par l’évêque Etienne de Chalencon. Couvent des cordeliers 1 Boulevard Alexandre Clair 43000 Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Le Puy-en-Velay Haute-Loire

