Sur les traces du blaireau : promenade naturaliste et de découverte, 21 mars 2021-21 mars 2021, Berg. Sur les traces du blaireau : promenade naturaliste et de découverte 2021-03-21 14:00:00 – 2021-03-21 17:00:00

Berg Bas-Rhin Berg La recherche de traces du blaireau sera un prétexte pour découvrir le printemps en forêt et le paysage d’Alsace Bossue. Sans déranger cet animal nocturne peu connu, nous apprendrons à le connaître et à le protéger. Cette sortie est organisée en collaboration avec le Groupe d’Etudes et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA).

Tout public. Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures.

Durée : 3h

RDV à 14h devant la mairie de Berg près de Thal-Drulingen.

Guide : Roland Gissinger de l’Association Nature Alsace Bossue

