Lot-et-Garonne

Sur les traces des tulipes sauvages de la faune et de la flore, 14 mars 2021-14 mars 2021, Lagruère. Sur les traces des tulipes sauvages de la faune et de la flore 2021-03-14 09:00:00 – 2021-03-14 12:00:00

Lagruère Lot-et-Garonne Lagruère Partons en balade à la recherche de la tulipe agenaise : d’un rouge écarlate, la tulipe d’Agen est surnommée « Œil du soleil » du fait de l’étoile jaune caractéristique dessinée au cœur de sa fleur. En très forte régression, elle bénéficie d’une protection à l’échelle nationale. Venez donc la découvrir avec cette sortie guidée par des bénévoles. Vous en profiterez pour découvrir aussi la faune et la flore du parc de retour aux sources, celle des berges du canal et de la Garonne . Sur réservation par téléphone.

+33 6 78 92 83 67 Partons en balade à la recherche de la tulipe agenaise : d'un rouge écarlate, la tulipe d'Agen est surnommée « Œil du soleil » du fait de l'étoile jaune caractéristique dessinée au cœur de sa fleur. En très forte régression, elle bénéficie d'une protection à l'échelle nationale. Venez donc la découvrir avec cette sortie guidée par des bénévoles. Vous en profiterez pour découvrir aussi la faune et la flore du parc de retour aux sources, celle des berges du canal et de la Garonne . Sur réservation par téléphone.

Le dimanche 14 ou 21 mars.

Détails Catégories d’évènement: Lagruère, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lagruère Adresse Ville Lagruère